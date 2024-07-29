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Мостовой: «Спартак» должен сказать спасибо, что есть VAR, «Химки» забили чистый гол

Мостовой: «Спартак» должен сказать спасибо, что есть VAR, «Химки» забили чистый гол
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«После матча с «Оренбургом» посмотрел состав «Спартака» и понял, в чём причина поражения. Уже после игры Станкович заявил, что подождите, всё будет впереди. Деян только три недели в команде, поэтому не до конца понимает, кто и где лучше играет. Поэтому я говорил: «Успокойтесь, дальше с «Химками» увидим три-четыре замены». Я включил матч с «Химками» и увидел четыре замены, это всё напрашивалось. Станкович играл на высочайшем уровне, он всё понимает.

Первый тайм был равным, но с преимуществом «Спартака». По моментам не было преимущества. Если бы не отменённый гол «Химок»… Кто сидит на VAR? Гол «Химок» был забит нормально, а Умяров совершил грубейшую ошибку, потеряв мяч в центре поля. Заболотный никак не нарушал правила, он резко пошёл в отбор и отнял мяч. Умяров отличается этим, он не первый раз ошибается или «привозит». «Спартак» должен сказать спасибо, что есть VAR, потому что кто-то позвонил судье, он остановил игру и нашёл это нарушение. Но другое дело, что это был чистый гол.

«Спартаку» повезло в этом моменте, потом красно-белые не забили пенальти. Ключевой момент — шикарный штрафной удар. Пока «Химки» приходили в себя, им забили второй мяч, а уже потом было понятно, что игра сделана», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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