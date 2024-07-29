Гендиректор «Пари НН»: общаемся с Романцевым часто, он даёт мудрые советы

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сотрудничестве с Олегом Романцевым. Бывший тренер «Спартака» и сборной России занимает должность советника нижегородского клуба.

«Общаемся довольно часто, Олег Иванович приезжал несколько раз и публично, и не публично. Даёт очень правильные и мудрые советы, потому что зачастую в спешке самое гениальное не можешь сформулировать. Оно простое, оно на поверхности, и Олег Иванович со своим опытом может очень быстро отсеять шелуху, отделить зерна от плевел и выдать совет, который будет максимально целевым, без воды, без непонятных смыслов», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Отметим, что 70-летний Романцев принял приглашение стать советником «Пари НН» в декабре 2023 года.

Напомним, по итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».