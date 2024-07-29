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Мостовой: Барко забил гол в стиле Александра Мостового, немногие футболисты так могут

Мостовой: Барко забил гол в стиле Александра Мостового, немногие футболисты так могут
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Для меня странно, когда Россия не играет в еврокубках и для местного чемпионата покупают Барко за € 15 млн. Я этого не понимаю. «Зенит» может покупать кого хочет и делает это. Поэтому другие команды тоже так хотят делать. Что касается оценки Барко, то он только пришёл и в первой игре был одним из лучших, забив шикарный гол со штрафного удара в стиле Александра Мостового. Такие мячи немногие забивают, я забивал и ещё несколько футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28 июля красно-белые одержали победу над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Барко в минувшей игре отметился голом прямым ударом со штрафного.

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