Мостовой: Барко забил гол в стиле Александра Мостового, немногие футболисты так могут

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Для меня странно, когда Россия не играет в еврокубках и для местного чемпионата покупают Барко за € 15 млн. Я этого не понимаю. «Зенит» может покупать кого хочет и делает это. Поэтому другие команды тоже так хотят делать. Что касается оценки Барко, то он только пришёл и в первой игре был одним из лучших, забив шикарный гол со штрафного удара в стиле Александра Мостового. Такие мячи немногие забивают, я забивал и ещё несколько футболистов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28 июля красно-белые одержали победу над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Барко в минувшей игре отметился голом прямым ударом со штрафного.