В «Динамо» оценили возможность трансфера экс-игрока «Спартака» Джикии

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности перехода экс-игрока «Спартака» Георгия Джикии в стан бело-голубых.

— Могли бы рассказать о ситуации с Джикией — была информация, что из-за того, что Георгий красно-белой крови, он не смог принять предложение «Динамо». Насколько это соответствует действительности — что правда, что ложь?

— Правда в том, что Георгий менгрельской крови. Это истинная правда. Всё, что касается нашего интереса к группе футболистов, чьи фамилии появляются в медиа, — мы можем задавать вопросы их представителям, интересоваться деталями, но это не значит, что мы за ними идём. Мы должны мониторить рынок, но это не говорит о целенаправленном интересе, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.