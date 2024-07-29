БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков этим летом мог перейти в «Спартак»

Максим Глушенков этим летом мог перейти в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что этим летом защитник Юрий Горшков и нападающий Максим Глушенков могли оказаться в «Спартаке».

– На Глушенкова кто-то претендовал, кроме «Зенита»?
– До того, как «Зенит» купил Глушенкова, руководство «Спартака» неделю или две решало, брать ли Глушенкова и Горшкова.

– У «Спартака» была такая возможность?
– Конечно, у «Спартака» была такая возможность в первую очередь. Андреев предложил этих клиентов «Спартаку», Амарал сказал, что Глушенков сломает им микроклимат в раздевалке. Потому что Глушенков уже был в «Спартаке», не заладилось, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, этим летом экс-игрок «Локомотива» Глушенков перешёл в «Зенит», как и защитник Юрий Горшков – из «Крыльев Советов».

Материалы по теме
Ерохин: в квалификации Глушенкова при переходе в «Зенит» никто не сомневался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android