«А если он в «Зените» так же к делу подойдёт?» Радимов — о качестве игры Соболева

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о качестве игры нападающего «Спартака» Александра Соболева в начале сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я не понимаю Соболева, который, как пишут в прессе, находится «не в том эмоциональном состоянии», поэтому не может играть. Стоп, у тебя зарплата под € 2 млн в год, и мы будем ждать, пока у тебя будет то эмоциональное состояние? Как-то не вяжется… А если он в «Зените» так же к делу подойдёт? Когда ты подписываешь контракт — тебе платят деньги, причём не 200 тысяч рублей… А € 200 тыс., но ты эмоционально не готов? Повторюсь, как-то не вяжется. И без Соболева в игре с «Химками» «Спартак» смотрелся гораздо быстрее, энергичнее и чётче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.