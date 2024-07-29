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Агент Гурцкая рассказал, собирается ли Галицкий увольнять Мусаева

Агент Гурцкая рассказал, собирается ли Галицкий увольнять Мусаева
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Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о будущем главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

– Будет ли «Краснодар» убирать Мурада Мусаева?
– Пока нет. Сергей Галицкий не распишется, что он ошибся, поставив Мусаева.

– Но когда он убрал Ивича, он же расписался, что это была ошибка.
– У Сергея Николаевича есть очень ограниченное желание видеть футбол. Он хочет видеть атакующий футбол на своём стадионе.

– Сейчас он его видит?
– Сейчас он его не видит. Он винит сейчас себя. Не в том, что он поставил плохого тренера, а в том, что он ему не докупил качественных игроков. Он об этом никогда в жизни не скажет. Но когда сидит дома, думает: «Ну а как я могу сейчас требовать с тренера, я его подставил. Потому что Кордобы нет, ушёл Алонсо и замены ему пока нет, я его поставил в такой футбол играть. А он может играть в другой футбол», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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