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Тульский «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Ротора» в матче 3-го тура Первой лиги

Тульский «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Ротора» в матче 3-го тура Первой лиги
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Закончился матч 3-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ротор» из Волгограда и «Арсенал» из Тулы. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роман Галимов из Улан-Удэ. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
29 июля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Раздорских – 90'    

Автором единственного гола в этой игре стал Никита Раздорских. Полузащитник туляков отличился на 90-й минуте встречи.

После трёх туров Первой лиги «Ротор» имеет в своём активе четыре очка. Клуб из Волгограда занимает восьмое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» заработал девять очков. Он располагается на первой строчке.

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