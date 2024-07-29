Первая лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 29 июля, матчем «Ротор» — «Арсенал» Тула (0:1) завершился 3-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 3-го тура:

«Балтика» — «Уфа» — 1:1;

«Енисей» — «Торпедо» — 0:1;

«Сокол» — «КАМАЗ» — 1:0;

«Черноморец» — «Урал» — 3:2;

«Шинник» — «Тюмень» — 0:2;

«Алания» — «Родина» — 0:1;

«Сочи» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;

«Чайка» — «Нефтехимик» — 4:0;

«Ротор» — «Арсенал» Тула — 0:1.

Таким образом, по итогам 3-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится «Сокол» с семью очками. Тройку лидеров замыкает «Чайка», тоже набравшая семь очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 3-го тура находятся «Шинник», «КАМАЗ» и «Сочи».