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Первая лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 29 июля, матчем «Ротор» — «Арсенал» Тула (0:1) завершился 3-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 3-го тура:

  • «Балтика» — «Уфа» — 1:1;
  • «Енисей» — «Торпедо» — 0:1;
  • «Сокол» — «КАМАЗ» — 1:0;
  • «Черноморец» — «Урал» — 3:2;
  • «Шинник» — «Тюмень» — 0:2;
  • «Алания» — «Родина» — 0:1;
  • «Сочи» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;
  • «Чайка» — «Нефтехимик» — 4:0;
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула — 0:1.

Таким образом, по итогам 3-го тура нового сезона Первой лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет тульский «Арсенал». На втором месте находится «Сокол» с семью очками. Тройку лидеров замыкает «Чайка», тоже набравшая семь очков. В зоне прямого вылета из Первой лиги на момент окончания 3-го тура находятся «Шинник», «КАМАЗ» и «Сочи».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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