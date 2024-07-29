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Игрок «Манчестер Сити» Альварес выразил недовольство своей ролью в клубе

Игрок «Манчестер Сити» Альварес выразил недовольство своей ролью в клубе
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился мнением о своём будущем в клубе.

«В прошлом сезоне я был одним из игроков, сыгравших наибольшее количество минут в составе «Сити». Но, в конце концов, мне не нравится оставаться «за бортом» на время важных матчей, я хочу сделать свой вклад. Не буду торопиться и подумаю, чего я хочу для себя. Посмотрим», — приводит слова Альвареса известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах нападающего заинтересованы мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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