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В «Динамо» рассказали, в чём стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном РПЛ

В «Динамо» рассказали, в чём стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном РПЛ
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о преимуществах команды в этом сезоне Российской Премьер-Лиги над прошлым.

«У нас играют футболисты национальных команд. Прогрессирует молодёжь. Вратарскую позицию мы укрепили сильным футболистом. Планируем точечно усилить те позиции, которые считаем нужным. Мы развиваемся, не глядя на то, кто из конкурентов кого купил, а исходим из своих возможностей», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.

В чемпионате России — 2023/2024 московское «Динамо» под руководством Лички стало обладателем бронзовых медалей. Перед последним туром бело-голубые лидировали в РПЛ, для оформления чемпионства им было достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром» в 30-м туре. Решающий матч завершился домашней победой «быков» со счётом 1:0. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

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