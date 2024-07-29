«Спартак» может подписать 19-летнего узбекского полузащитника «Пахтакора»

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Полузащитник «Пахтакора» Мухаммадали Уринбоев может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Championat.Asia.

По сведениям источника, московский клуб серьёзно интересуется игроком, а переговоры между сторонами развиваются позитивно. Утверждается, что пока неясно, будет ли «Спартак» покупать или арендовать 19-летнего футболиста.

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провёл во второй команде «Брентфорда». Его действующее трудовое соглашение с «Пахтакором» рассчитано до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Узбекистана, которому 19 лет, в € 250 тыс.

Ранее стало известно, что вингер «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в стане красно-белых.