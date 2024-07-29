Дюпин — о конкуренции с Агкацевым в «Краснодаре»: будет шанс – обязательно использую его

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о конкуренции за место в воротах команды со Станиславом Агкацевым.

«У нас здоровая конкуренция, Стас здорово себя проявляет на тренировках. Против «Динамо» сыграл здорово, без ошибок. На тренировках я усердно работаю, и будет шанс – обязательно использую его», — приводит слова Дюпина «РБ Спорт».

Этим летом Дюпин, ранее выступавший в составе казанского «Рубина», перешёл в краснодарский клуб в статусе свободного агента.

Напомним, Юрий Дюпин родился 17 марта 1988 года в Барнауле, там и начал заниматься футболом. Его первым профессиональным клубом стало барнаульское «Динамо», позже выступал за новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи». С 2019 года голкипер защищал ворота «Рубина». Летом 2024 года игрок покинул казанский клуб в связи с истечением срока контракта. На его счету 148 игр и 52 «сухих» матча за «Рубин».