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«Атлетико» хочет подписать полуфиналиста чемпионата мира 2022 года Амрабата — Relevo

«Атлетико» хочет подписать полуфиналиста чемпионата мира 2022 года Амрабата — Relevo
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Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат, выступавший в прошедшем сезоне за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, может перейти в мадридский «Атлетико», сообщает интернет-издание Relevo.

По информации источника, клуб Диего Симеоне выразил интерес к подписанию игрока за приемлемую сумму, так как у футболиста заканчивается контракт с клубом через год. Однако официальных контактов между «матрасниками» и «фиалками» не было.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Амрабат принял участие в 30 матчах в составе «красных дьяволов», в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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