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Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», защитник оценивает целесообразность трансфера

Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», защитник оценивает целесообразность трансфера
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35-летний экс-защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», сообщает интернет-издание Sky Sport Italia.

По информации источника, несмотря на интерес мадридского «Реала», футболист всё ещё рассматривает вариант с продолжением карьеры в Италии. Сообщается, что Хуммельс осознаёт, что провёл всю карьеру в Германии, и оценивает сложности переезда для себя и своей семьи.

Хуммельс находится в статусе свободного агента после ухода этим летом из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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