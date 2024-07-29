Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», защитник оценивает целесообразность трансфера

35-летний экс-защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», сообщает интернет-издание Sky Sport Italia.

По информации источника, несмотря на интерес мадридского «Реала», футболист всё ещё рассматривает вариант с продолжением карьеры в Италии. Сообщается, что Хуммельс осознаёт, что провёл всю карьеру в Германии, и оценивает сложности переезда для себя и своей семьи.

Хуммельс находится в статусе свободного агента после ухода этим летом из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.