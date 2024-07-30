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Вратарь «Краснодара» Дюпин: общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли

Вратарь «Краснодара» Дюпин: общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли
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Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о полузащитнике команды Даниле Козлове.

«Если брать Данилу, то мы рядом с ним живём, вместе ездим на тренировки. Часто с ним общаюсь, помогаю ему. Делюсь своим опытом, чтобы он не наступал на какие-то грабли в своей карьере», — приводит слова Дюпина «РБ Спорт».

27 июня футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики», воспитанника академии «Зенита» Данилы Козлова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

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