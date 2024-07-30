Никита Чичерин: история с дракой не перекрывает футбольные достижения Кокорина

Бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказался о своём отношении к скандальной истории форварда «Ариса» Александра Кокорина с дракой.

– История с дракой перекрыла все футбольные достижения Кокорина?

– У каждого своя история. Понятно, что эта история неприятная, некрасивая, неправильная, всё это уже 100 раз обговорили. Но перекрывает ли это его футбольные достижения – наверное, нет, – приводит слова Чичерина Metaratings.

В октябре 2018 года Кокорин принял участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд Москвы в мае 2019 года приговорил футболиста к 1,5 года колонии общего режима. Позднее суд смягчил обвинение, и 17 сентября 2019 года Кокорин вышел на свободу по УДО.

В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.