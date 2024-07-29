Кроос — о 19-летнем Гюлере: он открыт для всего нового, таких игроков немного

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о качествах 19-летнего футболиста «сливочных» и сборной Турции Арды Гюлера.

«У него большое будущее, если у него всё будет в порядке со здоровьем. Что отличает Арду от других молодых игроков, так это то, что он открыт для всего нового. С тех пор как он приехал, Арда уделял пристальное внимание всему, что мы делали до и после тренировок. Сегодня таких игроков немного. Он действительно хочет учиться и совершенствоваться. Его завершение и левая нога невероятны, мы все заметили это на первой же тренировке», — приводит слова Крооса интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне Гюлер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.