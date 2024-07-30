Ларин объяснил, из-за чего у Горшкова есть шанс получать игровое время в «Зените»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил перспективы новичка «Зенита» Юрия Горшкова в составе новой команды после стартовых матчей в Российской Премьер-Лиге.

«У Горшкова соперник по позиции посложнее, чем у Глушенкова. Тот опыт игры на разных позициях, особенно в центре поля, который Юра имел в «Чертаново» и «Крыльях Советов», добавляет ему вариативности. Это позволяет ему конкурировать не только с Дугласом Сантосом, но и с полузащитниками «Зенита». Это продемонстрировал и Сергей Богданович Семак, ставя Горшкова в товарищеских матчах в центре. Из-за своей разносторонности у Юры есть шанс выходить на поле. А учитывая его серьёзный подход к футболу и к жизни, можно надеяться, что своё игровое время он получать будет», — приводит слова Ларина Metaratings.

24 июня санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).