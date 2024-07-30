Защитник «Локомотива» Митай: моя мечта — пробиться с Албанией на чемпионат мира

Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай рассказал об ощущениях после участия на чемпионате Европы в Германии.

— Ты единственный, кто в «Локо» принял участие в Евро. Партнёры спрашивали про турнир?

— Да, разумеется. Поддерживали по ходу Евро, а когда я вернулся, узнавали подробности. Могу сказать одно: участие в таких турнирах — это огромное счастье для любого игрока. Потрясающая атмосфера, матчи с лучшими командами Европы — всё это невозможно забыть. Теперь моя мечта — пробиться с Албанией на чемпионат мира, — приводит слова Митая пресс-служба «Локомотива».

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.