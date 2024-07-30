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«Атлетико» выбрал приоритетную цель на усиление позиции форварда после отказа Довбика

«Атлетико» выбрал приоритетную цель на усиление позиции форварда после отказа Довбика
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Нападающий «Вильярреала» и сборной Норвегии Александр Сёрлот стал главной целью мадридского «Атлетико», сообщает интернет-издание Sport.es.

По информации источника, после того как форвард «Жироны» Артём Довбик отверг интерес «матрасников» и отдал предпочтение проекту «Ромы», испанский клуб снова обратился к кандидатуре норвежца. Сообщается, что игрок обойдётся «Атлетико» в € 38 млн.

Также в списках всё ещё фигурирует нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, но португальцы требуют за футболиста € 100 млн.

Сёрлот выступает за «Вильярреал» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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