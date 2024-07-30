В «Динамо» подтвердили возможность трансфера форварда олимпийской сборной Марокко

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об интересе клуба к 21-летнему нападающему «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубу.

«Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счёт», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Маухуб выступает за «Раджа Касабланка» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков в первых двух турах. На второй строчке расположилось московское «Динамо», также имеющее в своём активе шесть очков. Сине-бело-голубые опережают москвичей за счёт лучшей разницы мячей.