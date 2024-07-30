«Он должен был разнести раздевалку». Гурцкая – о речи Мусаева после матча РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за послематчевую речь в раздевалке после матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Вот так прийти в раздевалку и сказать такой интонацией, будто симфонический оркестр московской консерватории провалил одну или две ноты… Он должен был разнести эту раздевалку к чёртовой матери. Футболисты очень импульсивные люди. Они сильно чувствуют, как их тренер себя ведет. Тренер ведет себя неуверенно и команда ведет себя неуверенно. Это очень сильно передаётся.

Тренер должен быть таким, что даже если он и делает какую-то глупость, как Станислав Черчесов, он должен делать это убедительно», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После двух туров чемпионата России «Краснодар» набрал два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.

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