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Доминиканская Республика — Узбекистан: во сколько начало матча на ОИ-2024, где смотреть

Доминиканская Республика — Узбекистан: во сколько начало матча на ОИ-2024, где смотреть
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Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Доминиканской Республики и Узбекистана. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Начало — в 16:00 мск.

Напомним, ранее сборная Узбекистана проиграла национальной команде Испании (1:2) и Египту (0:1).

Доминиканская Республика, в свою очередь, в 1-м туре сыграла вничью с Египтом со счётом 0:0. Во 2-м туре команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:3.

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 9 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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