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Суарес ответил на вопрос о состоянии здоровья Месси

Суарес ответил на вопрос о состоянии здоровья Месси
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес ответил на вопрос о травме партнёра по команде, аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Все знают, насколько Лео предан этому клубу, своей национальной сборной и его желанию быть на поле. С каждым днём он становится всё ближе к своему возвращению на поле, где мы все хотим его видеть», — приводит слова Суареса Goal.

Лионель Месси получил травму лодыжки 15 июля в финале Кубка Америки с национальной командой Колумбии (1:0) и был заменён на 64-й минуте матча. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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