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Испания — Египет: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Испании встретится со сборной Египта.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Начало — в 16:00 мск.

Ранее сборная Испании обыграла Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а Египет сыграл вничью с Доминиканской Республикой (0:0) и обыграл Узбекистан (1:0).

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 9 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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