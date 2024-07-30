Украина — Аргентина: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Украины встретится со сборной Аргентины.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Начало — в 18:00 мск.

Ранее сборная Украины потерпела поражение в матче с Ираком (1:2) и обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Аргентина проиграла сборной Марокко (1:2) и обыграла Ирак (3:1).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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