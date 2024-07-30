«Локомотив» объявил об аренде защитника Волкова в дзержинский «Арсенал»

Официальный телеграм-канал московского «Локомотива» сообщил о переходе 18-летнего левого защитника Кирилла Волкова на правах аренды в «Арсенал» из Дзержинска, выступающий в Высшей лиге чемпионата Беларуси. Срок действия арендного соглашения завершится в конце декабря 2024 года.

В 2023 году в составе молодёжной команды «Локомотива» Волков стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги. В текущем сезоне-2024 на его счету два результативных паса в 14 матчах МФЛ, в сезоне-2023 — 19 матчей МФЛ, один забитый мяч и две голевых передачи.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» и дзержинский «Арсенал» заключили соглашение о сотрудничестве. Помимо Волкова, за белорусский клуб на правах аренды от красно-зелёных выступают 20-летний правый защитник Арсений Агеев и 20-летний полузащитник Даниила Годяев.