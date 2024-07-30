Бояринцев прокомментировал домашнее поражение «Ротора» от тульского «Арсенала»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев дал комментарий по итогам домашнего матча 3-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Надо быть объективным, первый тайм абсолютно у нас не получился, даже несмотря на то, что мы первый голевой момент создали в начале тайма. Но потом опять большое количество брака, не знаю, с чем связано. Что в матче с «Торпедо», что сейчас не получилось такого конструктивного футбола, который бы хотелось показать, — в первом тайме. Во втором тайме перестроились, и игра поинтереснее стала, более живая в нашем исполнении, какие-то моменты появились.

Концовки не хватает, доставки точной. Пробить хорошие были моменты, фланговые хорошие проходы были. Один в один, конечно, надо решать, смелее играть, брать игру на себя — тогда будут голевые моменты у нас. А так, когда мы так крадёмся — создаём хорошие ситуации, и футбольной наглости не хватает, чтобы всё это использовать», — сказал Бояринцев на послематчевой пресс-конференции.

По итогам трёх туров Первой лиги «Ротор» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав четыре очка. После выездной победы над «Шинником» (1:0) волгоградцы на своём поле сыграли вничью с «Торпедо» (1:1) и уступили «Арсеналу» (0:1).