Полузащитник «Динамо»: поддерживаю всех российских спортсменов под нейтральным флагом

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался об Олимпийских играх – 2024 в Париже.
«Времени нет смотреть Олимпийские игры. Но я слежу за выступлением Бальбуэны в сборной Парагвая. Желаю ему удачно выступить и поскорее вернуться в «Динамо».
Глобально мне Олимпиада неинтересна. Я, кроме футбола, могу увлекаться, например, хоккеем и смотреть ещё другие виды спорта. Но сейчас наша страна, по сути, не участвует. Спортсмены должны выступать и доказывать своё. Конечно, я поддерживаю всех российских спортсменов под нейтральным флагом. Желаю им достигнуть цели и побед», — приводит слова Кутицкого Metaratings.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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