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Игорь Дивеев: этот ЦСКА готов бороться за чемпионство в РПЛ

Игорь Дивеев: этот ЦСКА готов бороться за чемпионство в РПЛ
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможности армейского клуба стать чемпионом России в сезоне-2024/2025.

— Есть ощущение, что этот сезон для вас сложится лучше предыдущего?
— Я думаю, да. Пришёл тренер, который выигрывал не только в «Локомотиве», но и в других командах. У него есть своё видение игры и требования. У нас уже появилось понимание, как мы должны играть: контролировать игру, разворачивать, атаковать, обороняться и разыгрывать стандарты. Будем идти от матча к матчу. Уверен, что у нас будет совсем другая игра.

— Вопрос в лоб: готов ли этот ЦСКА бороться за чемпионство?

— Думаю, да. Я уже пять лет в ЦСКА. Ванька — примерно столько же. Жемалетдинов пришёл. Мы уже набрались опыта, можем подсказать молодым. И мы видим, как они сейчас прогрессируют. Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы своё дело выполним на поле, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После двух туров ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 4 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (6 очков).

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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