В норвежском футболе могут отменить VAR в 2025 году из-за недовольства болельщиков

Норвежская футбольная ассоциация может отказаться от VAR, сообщает TV2.no.

По информации источника, вопрос будет обсуждаться на футбольном конгрессе в марте 2025 года. После этого система VAR может быть отменена, если за такое решение проголосует большинство.

До этого времени будет создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки VAR в норвежском футболе. Группа будет состоять из представителей клубов, болельщиков, игроков, тренеров и судей, а возглавит её сторонний специалист.

В Норвегии фанаты выступают против использования системы видеоповторов. Одна из акций пришлась на матч «Русенборг» – «Лиллестрём» на стадионе «Леркендаль» в 15-м туре чемпионата страны. Болельщики начали бросать на газон рыбные котлеты, что привело к остановке игры.

Ранее в чемпионате Англии также появилась идея отменить VAR. Однако на общем собрании большинство клубов поддержали дальнейшее использование системы видеопомощи арбитрам. Из 20 клубов против проголосовал только «Вулверхэмптон».