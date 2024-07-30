Игорь Дивеев: в США вряд ли поехал бы играть. А посмотреть страну хотелось бы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, переехал бы он в МЛС.
Ранее сообщалось о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту» за € 12 млн.
— Если бы позвали, как Миранчука, в Штаты, поехал бы?
— Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли.
— Чисто из-за уровня лиги?
— В том числе. Всё-таки МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть.
— Не тянет открыть для себя совершенно иную культуру?
— Это можно и в отпуске сделать.
— Ты был в США?
— Нет, но хотелось бы съездить, посмотреть. Смотрю разные видео про Штаты на YouTube. Костя Кучаев зимой ездил туда, рассказывал про разные штаты, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Интервью с Игорем Дивеевым: ЦСКА, Николич, РПЛ, Европа