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Левандовски — о результативности: уверен, что забью больше, чем в прошлом сезоне

Левандовски — о результативности: уверен, что забью больше, чем в прошлом сезоне
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей результативности в новом сезоне-2024/2025.

«Я уверен, что забью больше, чем в прошлом сезоне, который не был удачным ни для меня, ни для команды», — приводит слова Левандовского AS.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает польского футболиста в € 15 млн.
В прошлом сезоне Левандовски сыграл 49 матчей, забил 26 матчей и отдал 9 голевых передач.

«Барселона» в сезоне-2023/2024 заняла второе место в Ла Лиге с 85 очками. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал» (95 очков).

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