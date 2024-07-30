Александр Соболев лично инициировал историю с трансфером в «Зенит»

Максим Никитин, блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега», в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«История инициирована самим Соболевым. В «Зените» никогда бы не подумали, что Соболев может и в целом захочет перейти к ним из «Спартака».

Когда пошли инсайды по Соболеву, контакта между «Зенитом» и «Спартаком» ещё не было. И даже когда была информация, что всё согласовано, клубы ещё не связывались. Первый прямой контакт случился примерно тогда, когда состоялось собрание РПЛ. И он до сих пор остаётся единственным», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

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Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.