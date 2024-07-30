Игорь Дивеев рассказал, кто в ЦСКА лучше всех отражает пенальти на тренировках

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, кто лучше всех отбивает пенальти на тренировках команды.

«Наверное, с Акинфеевым в серии пенальти с «Зенитом» могло сложиться иначе. Но Вовчик [Шайхутдинов] тоже молодец. Первый матч за ЦСКА — против «Зенита», при 65 тысячах зрителей, но он вышел и очень уверенно сыграл. На выходах хорошо сработал, в Изидора врезался. Молодец! Мне могут не поверить, но говорю абсолютно честно: по пенальти Шайхутдинов, возможно, сильнейший в нашей команде. Они с Чаловым часто спорили на шоколадку: забьёт Федя пять из пяти или нет? И Вовчик два-три удара стабильно тащил. Я был уверен, что в Питере он что-то да отобьёт. Наверное, просто не хватило опыта таких матчей. Или давление трибун сказалось. Но он всё равно большой красавец — отыграл отлично, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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