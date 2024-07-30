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«Зенит» не делал второго предложения «Спартаку» по Соболеву

«Зенит» не делал второго предложения «Спартаку» по Соболеву
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Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал о деталях трансферного предложения «Зенита» по нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«€ 8 млн от «Зенита» — не секрет, и это правда. Предложение было именно таким. «Спартак» счёл его маленьким — решили взять побольше. После этого «Спартак» попросил улучшить предложение, и «Зенит» больше не возвращался. На сегодня нового предложения ещё не поступило.

Мне кажется, вялая попытка Соболева продавить переговоры в каком-то смысле даже замедляет процесс. По разговорам в футбольной среде знаю психологию боссов «Зенита»: если бы Соболев забил три «Оренбургу», они бы завтра пришли с предложением, которое устраивает «Спартак». Но руководство «Зенита» видит другое: Соболев плохо сыграл с «Оренбургом», а потом говорит на тренировке, что не может показывать нормальный футбол, потому что хочет в «Зенит», и вообще у него сложные трансферные обстоятельства. И в «Зените» на это смотрят и, скорее, думают: нужен ли нам вообще этот парень?» — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.

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