Дивеев: в Ростове-на-Дону впервые за четыре года получил приз игрока матча в РПЛ

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой приз лучшему игроку матча, полученный по итогам выездной встречи с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ (0:0).

— Приятно начинать сезон с «игрока матча»?

— Я впервые за четыре сезона получил приз лучшего игрока матча в РПЛ. Конечно, приятно. Но вот результатом мы остались недовольны, потому что ехали в Ростов за победой. Качественная игра, может быть, где-то и была, но в небольших объёмах. Я тоже моментами мог сыграть лучше, это точно, — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В матче стартового тура нового сезона РПЛ «Ростов» — ЦСКА (0:0), прошедшем 20 июля, защита гостей допустила 15 ударов по своим воротам (три в створ), семь из них — из пределов штрафной. По воротам соперника красно-синие смогли нанести три удара (один в створ), один из них — из пределов штрафной.