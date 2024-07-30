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Стало известно, что Станкович сказал Соболеву перед отстранением от тренировок «Спартака»

Стало известно, что Станкович сказал Соболеву перед отстранением от тренировок «Спартака»
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Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал об общении нападающего «Спартака» Александра Соболева с главным тренером команды Деяном Станковичем по поводу возможного ухода игрока в «Зенит».

«Станкович очень дипломатично общался с Соболевым. «Саш, твой выбор, хорошо». То есть не было каких-то диктаторских ноток — даже тогда, когда Соболев объявлял, что не может сконцентрироваться на тренировочном процессе. Станкович сказал: окей, мы уважаем Сашин выбор, хорошо, что сказал честно, тренируйся индивидуально. То есть мосты между тренером и игроком не сожжены», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.

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