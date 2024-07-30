Кубок России, 30 июля: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 30 июля, матчем 2DROTS — «Строгино» стартует новый розыгрыш Фонбет Кубка России. За сегодняшний день будет сыграно три встречи в рамках Пути РПЛ, а также пять матчей Пути регионов.

Полное расписание матчей Кубка России 30 июля

Путь РПЛ:

18:30 мск. «Локомотив» — «Ростов»;

18:30 мск. «Рубин» — «Акрон»;

21:00 мск. «Зенит» — «Факел».

Путь регионов:

16:00 мск. 2DROTS — «Строгино»;

17:00 мск. «Оргэнергострой» — «Лада-Тольятти»;

18:00 мск. «Ильпар» — «Уралец-ТС»;

18:00 мск. «Кубань Холдинг» — «Дружба»;

18:30 мск. «Череповец-СШОР Витязь» — «Динамо» Вг.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в суперфинале турнира «Балтику» (2:1).