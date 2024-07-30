БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 30 июля:

19:00 мск. «Карабах» – «Линкольн»;

20:00 мск. «Фенербахче» – «Лугано»;

20:00 мск. «Спарта» Прага – «Шэмрок Роверс»;

20:00 мск. «Петрокуб» – АПОЭЛ;

21:00 мск. ТНС – «Ференцварош»;

21:30 мск. «Слован» Бр – «Целе»;

21:45 мск. «КИ Клаксвик» – «Мальмё»

Календарь квалификационного раунда ЛЧ сезона-2024/2025

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Материалы по теме
В России Лига чемпионов и другие еврокубки будут эксклюзивно транслироваться Okko
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android