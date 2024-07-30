Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 30 июля:

19:00 мск. «Карабах» – «Линкольн»;

20:00 мск. «Фенербахче» – «Лугано»;

20:00 мск. «Спарта» Прага – «Шэмрок Роверс»;

20:00 мск. «Петрокуб» – АПОЭЛ;

21:00 мск. ТНС – «Ференцварош»;

21:30 мск. «Слован» Бр – «Целе»;

21:45 мск. «КИ Клаксвик» – «Мальмё»

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.