Александр Соболев — не приоритетная цель «Зенита» в атаку

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал о трансферных приоритетах «Зенита» на усиление атакующей линии.

«По моей информации, Соболев сейчас для «Зенита» второй выбор. И клуб ищет первого нападающего, более сильного. Насчёт паспорта не знаю, но речь, скорее, об игроке не из России. Потому что среди российских нападающих сложно найти кого-то сильнее Соболева» — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.