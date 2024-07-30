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Форвард «Пари НН» Ожегович: РПЛ входит в топ-6–7 сильнейших лиг в Европе

Форвард «Пари НН» Ожегович: РПЛ входит в топ-6–7 сильнейших лиг в Европе
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги. Напомним, сербский форвард ранее уже выступал в России в сезоне-2018/2019 за тульский «Арсенал».

«По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице. Я считаю, что российская лига по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть. На мой взгляд, турнир входит в топ-6–7 сильнейших в Европе», — приводит слова Ожеговича «РБ Спорт».

30-летний форвард стал игроком «Пари НН» летом 2024 года, перейдя из греческого клуба «Кифисия». В нынешнем сезоне серб принял участие в двух матчах нижегородцев в РПЛ, но не сумел отметиться результативными действиями. Контракт Ожеговича с российским клубом рассчитан до лета 2026-го.

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