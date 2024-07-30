Стало известно, кто в «Зените» выступает за и против трансфера Соболева из «Спартака»

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, кто в «Зените» выступает за и против трансфера нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди — кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием его приглашать. Возможно, и Миллер не хочет — уж не знаю, насколько он в этих процессах участвует. И фанаты не хотят. Ситуация двоякая, и поэтому предложение «Зенита» такое невысокое. «Зенит» как клуб не особо сильно заинтересован в Соболеве. Отдельные должностные лица хотят, а другие не хотят — есть разногласия», — сказал Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

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Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.