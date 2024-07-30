«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 21:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые и сине-белые встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге «Зенит» одержал победу со счётом 2:0, во втором круге команды сыграли вничью 1:1. Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».