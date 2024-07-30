Иван Таранов: «Акрон» не будет испытывать проблем с сохранением прописки в РПЛ

Бывший российский футболист Иван Таранов считает, что «Акрон» сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Я смотрел матч «Акрона» с «Факелом», и мне очень понравилась игра тольяттинцев, они заслуженно одержали победу. Поэтому можно сказать, что «Акрон» не будет испытывать проблем с сохранением прописки в РПЛ. Они хорошо играют не только в атаке, но и в обороне, а также стараются выходить из обороны через средний и короткий пас. Плюс хорошо себя проявляет молодая линия атаки, а в частности Бакаев. Но загадка, как команда будет выглядеть по ходу всего сезона, потому что это новичок РПЛ. Кроме того, «Акрон» совершил правильный селекционный ход, так как хорошо укрепился», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.