БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов: «Акрон» не будет испытывать проблем с сохранением прописки в РПЛ

Иван Таранов: «Акрон» не будет испытывать проблем с сохранением прописки в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов считает, что «Акрон» сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Я смотрел матч «Акрона» с «Факелом», и мне очень понравилась игра тольяттинцев, они заслуженно одержали победу. Поэтому можно сказать, что «Акрон» не будет испытывать проблем с сохранением прописки в РПЛ. Они хорошо играют не только в атаке, но и в обороне, а также стараются выходить из обороны через средний и короткий пас. Плюс хорошо себя проявляет молодая линия атаки, а в частности Бакаев. Но загадка, как команда будет выглядеть по ходу всего сезона, потому что это новичок РПЛ. Кроме того, «Акрон» совершил правильный селекционный ход, так как хорошо укрепился», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Радченко: «Акрон» не вылетит из РПЛ — команда выглядит очень симпатично
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android