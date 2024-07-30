Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, что изменил Николич в распорядке команды

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменил новый главный тренер клуба Марко Николич в распорядке команды.

— Глобальных изменений нет. Только на тренировки теперь собираемся чуть пораньше. Если в прошлом сезоне мы приезжали на базу к 10:30, то сейчас уже к 9–9:15 вся команда на месте. Ещё стали больше работать в зале — в плане верха и ног.

— В пробках теперь меньше времени простаиваешь?

— Да, утром движение получше. Я добираюсь от дома до базы за 25–35 минут. И обратно точно так же. Спрашиваю у пацанов — они тоже плюс-минус как и раньше ездят, может быть, даже быстрее добираются. В 8:30 в Москве ещё не все встают. МКАД преимущественно свободен в это время», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сербский специалист возглавил красно-синих перед началом нынешнего сезона. Контракт ЦСКА с Марко Николичем рассчитан на два сезона.