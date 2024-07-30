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Защитник ЦСКА Дивеев высказался о трансферной активности «Зенита» в летнее окно

Защитник ЦСКА Дивеев высказался о трансферной активности «Зенита» в летнее окно
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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об усилении «Зенита» в текущее летнее трансферное окно.

— Многочисленные трансферы «Зенита» этой уверенности не подрывают?
— Мы смотрим только на свою команду. А что там происходит — неинтересно, честно. Иногда новости попадаются на глаза, но не более того, особо не вникаю в них», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Этим летом состав команды из Санкт-Петербурга пополнили четыре новых футболиста. Сине-бело-голубые приобрели Максима Глушенкова из «Локомотива», Сергея Волкова из «Краснодара», Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» и Евгения Латышонка из «Балтики». Также «Зенит» выкупил у «Локомотива» права на французского форварда Вильсона Изидора.

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