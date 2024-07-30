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Григорян: «Зенит» будет доминировать ещё сильнее

Григорян: «Зенит» будет доминировать ещё сильнее
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Известный российский тренер Александр Григорян считает, что санкт-петербургский «Зенит» усилит своё доминирование в Российской Премьер-Лиге, учитывая изменения в составе команды. Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

«Конечно, команда пресытилась победами. И все изменения, которые внёс Семак, в том числе изменения в составе, позволяют говорить о том, что «Зенит» будет доминировать ещё сильнее», — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

В двух стартовых турах нового сезона РПЛ «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2).

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