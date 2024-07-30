Дивеев: Карпин говорит: «Ты в машину 100-й бензин заливаешь. Заправишься 92-м — заглохнет»

Центральный защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился впечатлениями от работы под руководством Валерия Карпина в национальной команде.

— С Карпиным тебе легко работается?

— Да, и я объясню почему. Он чётко доносит, что ты должен делать, и ты это делаешь. И, понятно, нужно следить за своим телом. Ты профессионал и должен соответствующим образом себя готовить. Говорит: «Ты же в машину 100-й бензин заливаешь. Заправишься 92-м — и она заглохнет». Я с ним полностью согласен», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.